Cecchi: “Ikonè? Deve giocare libero. Nico? Perso nei meandri di Careggi”

Sui singoli

"Ikonè? È un giocatore illogico. Secondo me ha tecnica, ma è potenzialmente inespresso. Deve ritrovare libertà nel suo calcio anarchico. Secondo me può arrivare a 6 gol in campionato. Secondo me sul lato laterale del campo abbiamo qualcosa in più. Ikonè deve esser lasciato libero nel suo calcio selvaggio. Se segue gli schemi è penalizzato. Dodò? Ancora non è lui. Abbiamo visto contro il Napoli cosa può fare anche in fase difensiva, ieri era da 5,5 per me. Continuo a pensare che lo applaudiremo in maniera calorosa. Milenkovic? È forte. Nico Gonzalez? Lo abbiamo smarrito nei meandri di Careggi."