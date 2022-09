Scannagatta: “Torreira? Infondeva grinta nei compagni. Non ne vedo in…”

"In questa prima parte di stagione era fondamentale superare il playoff di Conference. Per il resto abbiamo capito che il modulo rigido di Italiano impostato sul possesso palla e le prestazioni non esaltanti delle punte devono portare a dei cambiamenti. Contro il Verona si è tirato nove volte in porta. Se la squadra gioca in contropiede, senza esasperare il possesso palla, significa che certi giocatore rendono di più in altre situazioni di gioco. Come successo con Ikone, che gioca meglio non a difesa schierata ma in velocità. Kouame? Si sta dimostrando importante per l'entusiasmo che mette in campo. Ne mette in campo molto di più rispetto ad altri, come Jovic ad esempio che sembra a volte insofferente. Kouame apre gli spazi e gioca per la squadra. Vorrei sapere se Italiano ha cambiato idea sul suo stile di gioco dopo che non sta dando i suoi frutti e che i cross dagli esterni non arrivano. Nel mezzo poi non c'è nessuno che li potrebbe sfruttare. Torreira? La gente si è stufata di parlare di lui, però è vero anche che portava aggressività continua a centrocampo, trasmettendola anche agli altri. Infortuni? Molte squadre li hanno. Anche la Juve ha avuto una serie di infortuni importanti. Non è un problema solo della Fiorentina"