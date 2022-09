Kouamè e i suoi fratelli, quando (l’insperata) permanenza diventa un’opportunità

Un’estate passata con la valigia in mano, fino alla svolta improvvisa: “Tu resti con noi”. Mancanza di soluzioni dal mercato o prestazioni che hanno fatto ricredere i propri allenatori, sono in tanti in Serie A ad essere rimasti alla base dopo che in più occasioni il loro nome era stato accostato qua e là in giro per l’Europa. Ne sa qualcosa anche la Fiorentina che ha trovato in Kouamè, ai margini del progetto tecnico fino a poche settimane dal gong di fine calciomercato, una pedina preziosa per la propria manovra offensiva. Basti pensare che nelle prime uscite di Serie A, complice anche un periodo (ci auguriamo) di appannamento dei propri competitor, l’ivoriano non ha fatto altro che scalare posizioni nello scacchiere di Italiano, diventando ad ora il centravanti più affidabile della Fiorentina. Un’utopia pensarlo durante la preparazione estiva di Moena. Ma come abbiamo detto, la squadra gigliata non è la sola ad essersi ritrovata un'improbabile risorsa. Certo, non sempre una mancata cessione diventa un’opportunità, vedi Zurkowski-Bajrami, ma nelle occasioni che vi elenchiamo (e non sono le sole), i tifosi delle squadre in questione possono essere felici se alla fine si è giunti ad una fumata nera.