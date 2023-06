Scanagatta: “Italiano? Spero che le voci che girano non lo distraggano”

"La stampa inglese ha cercato di seminare un po' di zizzania in vista dell'incontro, dicendo che Italiano ha affermato che avrebbe utilizzato falli tattici durante la partita. Formazione? Dietro insieme a Milenkovic credo che ci sarà Igor. Ranieri può essere comunque utilizzato in corso d'opera. Italiano? Spero che non sia stato distratto dalle voci riguardanti il Napoli. Noi comunque non possiamo lamentarci troppo, perché con lo Spezia abbiamo fatto la stessa cosa, "scippandogli" l'allenatore".