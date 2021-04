Le formazioni: Castro c’è, Iachini tiene fuori Amrabat e Quarta

Alle 18 la Fiorentina affronterà il Sassuolo in trasferta con gli uomini di De Zerbi reduci dalla vittoria di Benevento: vediamo insieme le ultime indicazioni sugli undici di partenza

Alle 18 torna in campo la Fiorentina, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove sfiderà il Sassuolo di De Zerbi. Alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Iachini sorprende ancora e lascia fuori Quarta ed Amrabat, mentre c'è Castrovilli, con Pulgar e Bonaventura. Confermato il ritorno di Ribery, in coppia con Vlahovic. Sugli esterni giocano Venuti e Biraghi, con Caceres, al posto di Martinez Quarta, nel terzetto difensivo completato da Milenkovic e Pezzella.