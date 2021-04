Secondo le statistiche storiche la Fiorentina è (quasi) salva. Tutti i numeri

Ci sono delle statistiche storiche che consentono alla Fiorentina di considerarsi praticamente salva, nonostante la squadra viola stia disputando uno dei suoi peggiori campionati di Serie A della sua storia. Di seguito abbiamo cercato di sintetizzarle in maniera schematica. Da notare come, più che altro, le attuali ultime 3 squadre in graduatoria siano abbastanza spacciate stando ai precedenti dei campionati di Serie A a 20 squadre con 3 punti a vittoria.

Ricordiamo che, a 9 turni dalla fine del campionato, la Fiorentina occupa il 14° posto in classifica a 30 punti, con 8 punti di vantaggio sulla terz’ultima (cioé il Cagliari con 22 punti).

SQUADRE RETROCESSE CON

ALMENO 30 PUNTI DOPO 29 TURNI – Bologna (2004-05) con 38 punti [allo spareggio]

– Sampdoria (2010-11) con 31 punti SQUADRE RETROCESSE CON

ALMENO 8 PUNTI DI VANTAGGIO

SULLA TERZ’ULTIMA DOPO 29 TURNI – Bologna (2004-05) 9 punti di vantaggio [allo spareggio] SQUADRE NON RETROCESSE

CON ALMENO 22 PUNTI (ATTUALE

QUOTA DELLA TERZ’ULTIMA)

DOPO 29 TURNI

– Sassuolo (2013-14) con 21 punti

– Crotone (2016-17) con 17 punti IN 9 DEGLI ULTIMI 12 CAMPIONATI

(3 VOLTE NEGLI ULTIMI 3)

LE ULTIME 3 SQUADRE IN

CLASSIFICA DOPO 29 TURNI

SONO SEMPRE RETROCESSE

LEGGI ANCHE:

– La quota salvezza presunta è a 30 punti, ma quella sicura è ancora sopra ai 40

– Graduatoria allenatori: Ballardini è il migliore dei subentrati