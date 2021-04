Dal CS: Iachini recupera Igor, non Kokorin. Nel pomeriggio la seduta

Il consueto punto dai "campini", quando mancano poco più di 48 ore alla partita del "Mapei Stadium" col Sassuolo

La Fiorentina tornerà ad allenarsi questo pomeriggio al Centro Sportivo "Davide Astori", agli ordini di mister Iachini. Come riportato dal "Pentasport" di Radio Bruno, il tecnico ascolano ha fissato alle 17 l'allenamento dell'antivigilia, verso il Sassuolo. Rientrano dalla squalifica Pulgar e Ribery, entrambi vanno verso una maglia da titolare contro i neroverdi. Igor si allena da due giorni col gruppo, potrebbe anticipare i tempi per tornare tra i convocati. Staremo a vedere se già per l'impegno di sabato. invece ha lavorato ieri col pallone, ma ancora a parte. Mancano alcuni step prima che possa riaggregarsi al gruppo squadra. Domani la consueta conferenza stampa della vigilia con Iachini che parlerà alle ore 9. A seguire la rifinitura, alle 10:30, verso la trasferta del "Mapei", ospiti della compagine di De Zerbi.