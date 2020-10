Sarri, quel desiderio di riavvicinarsi a casa: Fiorentina o Roma per il suo futuro

Maurizio Sarri sta trovando un accordo con la Juventus per risolvere il contratto (LEGGI QUI).Reduce dallo scudetto in bianconero, l’allenatore è attratto dall’idea di tornare in panchina e sa che presto potrebbe liberarsi qualche posto che potrebbe interessargli. Tuttosport evidenzia che Sarri lasciò il Chelsea per il desiderio di avvicinarsi a casa. Il quotidiano propone due strade per il suo futuro. La Fiorentina: molto dipenderà dai risultati di Iachini, ma non è un mistero la simpatia viola del tecnico. E poi c’è la Roma: con il cambio di proprietà, Paulo Fonseca sembra dover conquistare la fiducia del club di volta in volta.

