Borja Valero al Monza, è stata questa una delle suggestioni di mercato per i brianzoli. Il club degli ex Milan Berlusconi e Galliani avrebbe provato a portare in Serie B Borja Valero. Una proposta e niente di più, visto che il centrocampista spagnolo, dopo gli anni all’Inter, ha preferito riprendere la strada di Firenze. Lo riporta Monzanews.it. PER TUTTE LE STATISTICHE SUL CAMPIONATO DI SERIE B C’È NUMERICALCIO!

Le parole del ds del Parma su Borja Valero