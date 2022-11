Saponara nel pre: “Lasciati troppi punti per strada. Oggi gara fondamentale”

Riccardo Saponara, ex del match tra Sampdoria e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio

"Ogni partita per noi ormai è fondamentale, abbiamo lasciato troppi punti per strada. Oggi è una gara importantissima per tornare ai posti di classifica che più ci competono"