Gonzalez sta meglio, ma non abbastanza: ritorno previsto contro la Salernitana

Aveva rallegrato gli animi il ritorno di Gonzalez in gruppo, accedendo un minimo la speranza di vederlo tra i convocati per il match di oggi contro al Sampdoria. Così non è stato, infatti l'argentino non ha superato il problema che lo tiene fuori da tempo ed è rimasto a Firenze. Come riportato dal Corriere Fiorentino, contro la Salernitana potrebbe tornare a solcare il campo del Franchi.