Saponara: “La sosta ci farà bene. Aprile mese di fuoco”

Le parole di Saponara al Pentasport

Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina, Riccardo Saponara, è stato intervistato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Credo che la spiegazione vera non ci sia. Al di là dei momenti abbiamo sempre espresso il nostro gioco. A volte sono mancati i dettagli. Ma non per qualche carenza. Era il periodo di poca lucidità, forse anche di poca forma. Quando le abbiamo ritrovate, siamo riusciti a ritrovare quell'incisività".

Sosta? — "Quando prendi il ritmo andresti anche dritto senza fermarti. Ma due settimane ci faranno bene, per rimettere a posto qualcosina. Non penso che subiremo un handicap".

Aprile di fuoco? — "Sarà durissima. Avremo gare importanti in tutte le competizioni. Ci saranno Inter, Atalanta, Spezia... A inizio stagione avremmo firmato per trovarci dove siamo oggi. E gridiamo vendetta per qualche punto lasciato per strada per stare in zone di alta classifica. Una situazione assurda per la cavalcata che abbiamo fatto. Abbiamo un entusiasmo che può darci una grande carica".

Tante gare da titolare? — "In questi 3 anni di prestiti sono stato tanto male. Non riuscivo a dare quando volevo alla Viola. Ma ho sempre saputo che potevo far di più. Non credevo che sarebbe stato di nuovo qui alla Fiorentina di avere di nuovo questa possibilità. Quando il mister decise di confermarmi non credevo di poter essere così importante. Mi sento fortunato. Ho avuto l'opportunità che non ho sfruttato 5 anni fa. Mi sto godendo questi 2 anni, da giocatore cresciuto quale non ero. Sono un po' una chioccia, ma mi si cuce perfettamente addosso".