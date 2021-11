Saponara/2: “Con Firenze è stato amore a prima vista”

Il trequartista è tornato dopo varie esperienze in prestito: "Qui mi sento a casa. Astori? Oggi lo ricordo con gioia"

"Firenze è la mia seconda casa, mi sono voluto trasferire qui appena sono arrivato. Questa città mi è entrata subito nel cuore, adoro il piazzale Michelangelo e ci sono tanti localini che frequento in cui mi sento a casa. Mi piace l'arte rinascimentale, quando posso vado a visitare i musei e sono stato due volte agli Uffizi. Ho vissuto momenti positivi e negativi, ma sono cresciuto e sento la realtà fiorentina e la maglia della Fiorentina come una seconda pelle. Astori? Ogni volta che se ne parla mi vengono i brividi. Oggi ho un ricordo bello e di gioia, perchè Davide era un ragazzo solare che ti colorava le giornate e ti insegnava a vivere col sorriso. La mia lettera? Davide mi ha insegnato a crescere come ragazzo e che crescendo un giocatore non può più pensare come singolo individuo, ma come parte di un collettivo".