Sandrelli: “Serve una risposta di Nzola. Manca equilibrio alla Fiorentina”

"Se ne parla bene del Parma. Sicuramente ci sarà una differenza di motivazioni, per la Fiorentina questa competizione è importante. Per il Parma non lo so. Ma sui valori la Fiorentina parte avvantaggiata. I tornei simili sono spesso pieni di sorprese. La Fiorentina giocherà anche per far svanire il ricordo della finale dello scorso anno. Questo è un test, per provare delle varianti e le prestazioni dei singoli. Mi aspetto il meglio da tutti. Una risposta di Nzola sarebbe importante."