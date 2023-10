Sandrelli: “Le critiche a Italiano? Il calcio è così. Beltran va sfruttato”

"Il problema della continuità esiste, per via dell'atteggiamento di Italiano la squadra è portata a giocare un calcio offensivo. La difesa talvolta corre dei rischi eccessivi, e questo rischia di azzoppare quello di buono fatto nella fase offensiva. La Lazio ha il problema di Milinkovic, non ha trovato un'identià dopo di lui. Luis Alberto non da le stesse cose, anche Sarri ha un atteggiamento difensivo relativo. La partita si può prestare alle caratteristiche della viola. Quando un giocatore come Beltran ritrova l'entusiasmo va sfruttato. La Lazio ovviamente non è il Cukaricki. Le punte si sa hanno dei momenti in cui non segnano mai, e viceversa. Nzola non è quel giocatore brillante che Italiano e la piazza si ricordava"