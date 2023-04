Sandrelli: “Franchi, non mi preoccupo dei soldi del Pnrr. Ma senza Fiorentina…”

Il giornalista ed ex dirigente viola Massimo Sandrelli ha parlato così del momento della Fiorentina a Radio Bruno: "E' un gruppo molto coeso, e la Fiorentina ha una rosa ampia per andare a Cremona con fiducia nonostante un paio di assenze. Paradossalmente, la partita di Coppa Italia è più semplice di quella con lo Spezia, perché il campionato ha la precedenza e può servire per recuperare altri punti". Sui singoli: " Saponara non ha un rendimento nei 90 minuti, ma sa farne 10/15 al top. Ha quella sua mattonella in cui disegna gioco che può disorientare gli avversari. Barak è uno che non si fa pregare quando vede la porta, ci sono stati dei miglioramenti importanti nella squadra nel suo insieme. Castrovilli? E' un giocatore che gioca sulla propria tecnica, sul dribbling e sulla voglia di cercare la porta. Sia lui che Ikoné sono giocatori di spunto e possono servire anche a gara in corso .

Cabral-Jovic? Un attaccante più consistente avrebbe dato un altro volto alla squadra. E' stato bravo Italiano a sistemare il centrocampo, ma non vedo ancora tante occasioni per le punte. Amrabat? I giocatori di fronte a un'offerta importante vanno ceduti, se arriva la cifra giusta si cerca un giocatore che si adatta sempre di più alla squadra. Le parole dell'agente però sono normali". Sul tema stadio: "E' una vicenda noiosa, non giocare per due anni in casa scuote gli animi. Questi fondi europei sono in discussione per ciò che concerne gli spazi esterni del Franchi. Io non mi preoccuperei molto di questo, molto di più dove giocherà la Fiorentina e a che prezzo. Per gli americani spostare una franchigia è normale, ma la Fiorentina può richiedere i danni di questo spostamento. Il vero problema è che il Franchi è vincolato, è una struttura non vecchissima ma neanche giovane. Non è più appetibile dal punto di vista commerciale, ma se non ci fai giocare la Fiorentina la struttura nel suo insieme, che ha un costo per il comune, non serve a niente e si espone al degrado".