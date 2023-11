Sandrelli: “Due occasioni non sfruttate dai viola. Ecco cosa non va in difesa”

"La partita con la Juventus non potrà mai essere come le altre. L'apoteosi? Se si vincesse all'ultimo minuto con un rigore inesistente (scherza n.d.r.)! Il rammarico, comunque, è che la Fiorentina ha avuto due partite importanti per rimanere nelle zone altissime della classifica, ma non le ha sfruttate. Italiano? Mi fa tenerezza quando dice che non è giusto perdere così contro la Lazio. Il punto è che la Fiorentina ha fatto del possesso palla e del pressing i suoi mantra, ma la fase difensiva non è così ben collaudata. Difendere con la difesa così alta, inoltre, è molto rischioso. Secondo me, poi, Milenkovic non si trova bene con questo assetto".