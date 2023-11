Sandrelli: “A questa Fiorentina manca la qualità. La coppa può dare fiducia”

"Io credo che la Fiorentina abbia carenze a livello qualitativo. In Europa si è superiori agli avversari medi, mentre in Serie A no. La Conference però da morale per il campionato. Ma li invece c'è qualche problema in più, il mercato di gennaio sarà importante. Italiano riesce ad ottimizzare le qualità a sua disposizione, ma bisognerebbe migliorare le qualità della squadra. Difficilmente si arriva a tirare in porta, e subisce delle occasioni da gol. Beltran è un ragazzo giovane e migliorerà, Nzola avrà dei problemi di risistemare. Poi se hai una punta da 20 gol è tutto più facile. C'è bisogno che questa squadra sblocchi certe situazioni."