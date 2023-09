Sandrelli a Italiano: “Ma scherza o fa sul serio?”

Sul piano tattico poi non e se ne parla. La famosa difesa a quattro ha fatto acqua come un colabrodo. Quelli dell’Inter venivano giù come dei satanassi. Biraghi, per fare un esempio, in marcatura non sappiamo se è stato più inutile o dannoso. La Fiorentina è stata presa a pallonate. Italiano ha aggiunto: quando giochi con delle corazzate bisogna essere al 100%. Non sappiamo se per quanto riguarda la comunicazione Italiano si faccia consigliare o se è tutta farina del suo sacco. Di solito contro un avversario più forte si gioca con accortezza e prudenza, per arginarne lo strapotere. Invece lui ha promosso una formazione “non al 100%” e senza alcuno schema difensivo. “Non siamo questi - ha continuato - al 100% siamo meglio”.