Sampdoria-Fiorentina: gli episodi salienti del match

La partita fra Sampdoria e Fiorentina è finita da pochi minuti. Vi proponiamo un riassunto della gara con tutti gli episodi salienti del match.

9′ – Primo spunto offensivo dei viola, Con Kouame che trova in area Vlahovic, il serbo cerca lo spazio per calciare, ma viene chiuso dalla difesa doriana.

11′ – La prima conclusione della gara è dei padroni di casa, con Damsgaard che ci prova da fuori area, Dragowski blocca senza problemi.

29′ – Squillo della Fiorentina, con Biraghi che mette in mezzo un bel cross, la palla rimane nell'area piccola, ma nessun attaccante viola si fa trovare in posizione per ribadire a rete.

31′ – Goal della Sampdoria . Topica della Fiorentina, che fa una vera e propria frittata difensiva su corner. Prima Venuti si perde l'attaccante doriano, Vlahovic si abbassa e non interviene sul corner, mentre Dragowski esce completamente a vuoto, lasciando la porta spalancata allo spagnolo.

38′ – Goal della Fiorentina , Vlahovic pareggia subito. Tutto nasce da una punizione battuta magistralmente da Pulgar, sulla quale Audero si supera compiendo un miracolo, ma sulla respinta è rapido ad avventarsi il serbo. Il gol viene convalidato grazie alla goal line technology, con l'arbitro Maresca che non aveva visto il pallone oltrepassare interamente la linea, complce un disperato tentativo del numero uno doriano.

54′ – Clamoroso palo colpito da Quarta, che interviene di testa su una punizione battuta bene da Pulgar. Il difensore argentino anticipa tutti, ma la sua conclusione si stampa contro il legno.

55′ – Subito un'altra occasione della Fiorentina, con Venuti che pesca Bonaventura. Il centrocampista calcia al volo, e la palla sibila alla sinistra della porta di Audero.

56′ – Occasione anche per la Sampdoria, con Keità che parte in contropiede, si libera della difesa viola, ma trova solo l'esterno della rete.

71′ – Goal Sampdoria . Candreva lasciato solo dalla difesa viola è libero di arrivare sul fondo e mettere in mezzo un pallone per Quagliarella, che l'attaccante piazza sul palo lungo, e Dragowski non può arrivarci.

86′ – Miracoloso salvataggio di Colley, che di testa di immola sulla linea di porta su una conclusione di Biraghi.

– Miracoloso salvataggio di Colley, che di testa di immola sulla linea di porta su una conclusione di Biraghi. 95′ – Occasione da gol pazzesca per la Fiorentina, con Milenkovic che di testa impatta in area piccola, ma non trova la porta.