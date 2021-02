Sampdoria-Fiorentina, formazioni ufficiali: c’è la doppia punta! Dentro Pulgar, Fuori Malcuit

Va in scena a breve allo stadio Marassi di Genova la sfida fra Sampdoria e Fiorentina (ecco dove vederla in tv e in streaming), squadre in cerca di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il tecnico dei blucerchiati Ranieri si affida a Damsgaard sulla destra e Bereszynski dietro di lui, non c’è Quagliarella in attacco. Per Prandelli invece due assenze importanti, quelle di Ribery e Amrabat, ma anche i rientri di Castrovilli e Milenkovic. La sorpresa, tuttavia, è rappresentata da Kouamé con Vlahovic, con Eysseric che quindi scivola in panchina. Venuti, sulla destra, vince il ballottaggio con Malcuit. Di seguito i ventidue in campo per la sfida tra blucerchiati e viola (seguila LIVE insieme a noi).

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Ramirez, Keita.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.