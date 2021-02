Dove vedere Sampdoria-Fiorentina 15 in TV e in LIVE streaming

La diretta tv e streaming

Sampdoria-Fiorentina

Orario: 15.00 stadio Ferraris (Genova)

Canale tv: DAZN e DAZN1 (canale 209 del satellite)

Streaming: DAZN

La Sampdoria di Claudio Ranieri ospita a Genova la Fiorentina di Cesare Prandelli nella 22ª giornata di Serie A, in un confronto fra squadre di media e bassa classifica. I blucerchiati sono in decima posizione a quota 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, i viola dopo i risultati della scorsa giornata sono scivolati in quindicesima posizione a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte e hanno bisogno di un risultato positivo per ridare ossigeno alla classifica non certo brillante. L’ultima sfida giocata al Ferraris, il 16 febbraio 2020, tuttavia, si era conclusa con un’ampia vittoria della Fiorentina per 5-1, grazie ad un autogoal di Thorsby e alle doppiette di Chiesa e Vlahovic.

Le alternative

Per chi non fosse abbonato a DAZN le alternative sono rappresentate dalla classica radiocronaca di Radio Bruno in esclusiva per la Toscana con la voce di David Guetta. Ovviamente non mancherà la nostra diretta testuale curata da Marassi dai nostri redattori con la possibilità di commentare la cronaca. A seguire tutte le voci dalla sala stampa e le pagelle.