Salernitana in emergenza dietro? Ecco chi sono gli indisponibili

Il prossimo avversario della Fiorentinain campionato sarà la Salernitana di Davide Nicola, la quale però, dopo l'ultimo impegno con la Cremonese, sembra dover arrivare a Firenze con l'infermeria piena. Secondo Salerno Today, i campani sono in emergenza nel reparto arretrato, dove Gyomber sta curando un problema muscolare e Lovato è stato appena dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico che lo ha costretto a trascorrere una notte in osservazione. Problemi anche per Fazio, il quale ha la caviglia sinistra in disordine. E' probabile che stringa i denti e che parta con la squadra ma che non venga rischiato. Anche Daniliuc non al top, dato che ha superato da poco l'influenza, con l'austriaco che dovrebbe però riprendere il proprio posto al centro della difesa a causa delle defezioni dovute ai tanti infortuni.