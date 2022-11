Fiorentina-Salernitana: risultati, precedenti e le migliori quote

Ultimi risultati

La Fiorentina non è riuscita a vincere le ultime otto partite di campionato giocate di mercoledì (3N, 5P) e ha realizzato un solo gol nelle cinque più recenti: è la striscia peggiore in questo giorno della settimana per i viola, che in precedenza non erano mai rimasti per più di cinque gare consecutive senza successi. Jovic e compagni hanno vinto le ultime quattro partite tra campionato e Conference. Come riporta Oddschecker, con Italiano in panchina non hanno mai ottenuto cinque successi di fila in tutte le competizioni. Dopo un’imbattibilità di sei partite interne (4V, 2N), i viola hanno perso le due più recenti, subendo sempre quattro gol: è dal 2005 che la squadra non perde tre gare casalinghe di fila in A. La Salernitana ha vinto l’ultima trasferta contro la Lazio e solo una volta ha ottenuto due successi esterni di fila: lo scorso aprile.