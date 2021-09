Sabatini: “Viola sparita dal 60°, deve amministrarsi. Gonzalez? Due giornate”

Il giornalista: "Italiano deve lavorare non su schemi e amalgama, ma sul fatto che la squadra in certi momenti deve amministrarsi"

Sabatini prosegue: "Dal 60' in poi è sparita, Italiano deve lavorare non su schemi e amalgama, ma sul fatto che la squadra in certi momenti deve amministrarsi. Si è spenta come una candela, anche a livello mentale. Nico Gonzalez è un esempio, ha perso la testa e probabilmente prenderà due giornate di squalifica".