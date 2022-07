Sabatini: “La Fiorentina può essere l’Atalanta dei prossimi anni. Su Jovic…”

"Giocatori parlano di Champions? Le parole dell'estate contano poco. Io vedo il mercato e sono incuriosito dalla scommessa Jovic che secondo me ha ottime possibilità di riuscita. Sono più preoccupato invece dalla sostituzione di Torreira, con la vicenda riguardante l'uruguaiano che ancora non mi torna. La speranza è che Amrabat possa non farlo rimpiangere, anche se l'assenza del centrocampista dell'Arsenal si farà sentire. Al momento se devo fare la griglia di partenza metto la Fiorentina alle spalle della Roma e insieme al Napoli per una lotta al quarto posto. Non vedo invece Lazio e Atalanta in lotta per la Champions. Italiano? E' un grande allenatore che ha sempre coniugato risultati e bel gioco. Nel suo secondo anno a Firenze vedo solo una paura per Italiano, ossia che si finisca per accontentarsi del bel gioco mettendo in secondo piano i risultati. Progetto viola? La Fiorentina ha davanti a se la possibilità di essere l'Atalanta dei prossimi anni.