Agresti: “Attaccante? Prenderei un difensore. Italiano tra i candidati di ADL”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha commentato così le ultime vicende di casa viola: "Ha ottenuto dei risultati importanti, raggiungere due finali di coppa premia il lavoro dell'allenatore dopo un periodo iniziale di sbandamento per via della disabitudine al doppio impegno. Poi Italiano ha capito come gestire la rosa e ha ottenuto risultati eccellenti, perdere una finale di Coppa Italia con l'Inter ci sta, e se la Fiorentina fosse arrivata ai supplementari ne avrebbe avuta di più. Quello che può accadere mercoledì metterebbe un grande sigillo sulla stagione. In Coppa Italia ho visto bene la Fiorentina e a Praga può giocarsela. Col West Ham la vedo 50 e 50, gli inglesi hanno qualcosa in più individualmente ma i viola hanno una rosa più profonda e un organico livellato: sarà una bella partita.