Bagarre su Collocolo, c’è anche la Fiorentina. Ma l’Ascoli spara alto

Nuovo nome per la mediana della Fiorentina e non solo, a renderlo noto è il portale tuttoascolicalcio.it. Si tratta di Michele Collocolo, mediano classe '99 in forza ai bianconeri. Il centrocampista, si legge, è attenzionato da diversi club di Serie A e Serie B e rappresenta il pezzo pregiato degli abruzzesi per quanto concerne il prossimo mercato. Per portarselo a casa, però, serviranno circa 2 milioni e mezzo di Euro. Sul calciatore ci sono, oltre alla Fiorentina, Spezia, Verona, Torino e Genoa. E in Serie B Sampdoria, Cagliari e Parma.