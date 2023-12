Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gonzalez in panchina, ma anche un altro big

Contro i giallorossi Vincenzo Italiano è costretto a rinunciare, almeno dall'inizio, al suo attaccante più forte e come coppia centrale opta per il duo Quarta-Ranieri

Alla fine Vincenzo Italiano sceglie di non rischiare Nico Gonzalez contro la Roma, almeno dal 1', mentre in difesa lascia in panchina Nikola Milenkovic preferendo puntare sulla coppia inedita Quarta-Ranieri. Al posto del 10 argentino sarà Ikoné a giostrare sulla destra. con Christian Kouamé dall'altra parte. E come centravanti? La spunta M'Bala Nzola su Beltran. Nella Roma José Mourinho manda in campo Lorenzo Pellegrini e preferisce Zalewski a Spinazzola.