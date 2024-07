Roggi: “Bianco e Amatucci? Palladino bravo con i giovani. Ecco il ruolo di Kean”

IL COMMENTO DELL'EX VIOLA

"In tanti si aspettavano l'esplosione di Kean, Palladino pensa l'attacco viola con lui al centro e vorrà metterlo nelle migliori condizioni. E' un giocatore dalle doti, ma se le hai e non le dimostri non conta. Ha dei mezzi da grande punta, se vuole fare gol deve giocare in mezzo e non laterale. Mi fa piacere che Bianco e Amatucci siano molto seguiti da Palladino, il centrocampo è da rivoluzionare ma è fondamentale dare importanza al settore giovanile viola che è uno dei migliori in Italia, spesso poi i giovani ripagano. La Fiorentina deve essere uno dei primi club a dare fiducia ai giovani"