Rocìo Rodriguez: “Cabral ha dimostrato carattere. Capisco la lettera della Curva”

La giornalista: "Non credo che le parole di Commisso abbiano dato noia allo spogliatoio. La squadra ora avrà voglia di dimostrare"

Ospite negli studi di Radio Bruno, Rocìo Rodriguez ha risposto alle domande dei tifosi viola. A seguire vi riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni: "Non credo che le parole di Commisso abbiano dato noia allo spogliatoio. La squadra ora avrà voglia di dimostrare di essere forte anche senza Vlahovic".

Rocìo prosegue: "Cabral, per come ha parlato, mi sembra che abbia un bel carattere. In più si è preso subito la responsabilità di scegliere la maglia numero nove. Tifosi? Capisco la lettera scritta dalla Curva. Io ho capito che sono con il Presidente e che vogliono sostenere la squadra".