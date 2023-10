Rocio: “Nzola un gol per scacciare la paura. Italiano ha lavorato su Quarta”

"Nzola si è scrollato tanta pressione che aveva attorno. Soprattutto al Franchi poteva soffrire tutto ciò. Kayode sta facendo qualcosa di normale, se sbaglia 3 partite di fila non importa. Sta giocando da giocatore vero, lui alla fine non era minimamente un titolare. Italiano ha preso in mano Quarta, ci sta lavorando tantissimo. Bonaventura è intelligentissimo, da una mano ai giocatori in difficoltà, non si nasconde mai e sa leggere le situazioni. La squadra ieri non ha sofferto, ha rallentato. Arthur per esempio ha gestito i ritmi. Milenkovic è il punto fisso della difesa, ma ieri Quarta lo ha messo da parte."