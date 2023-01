Rocìo non ci sta: “Manca il gioco. Torreira serviva come il pane”

La giornalista Rocìo Rodriguez ha parlato durante il Pentasport del momento della Fiorentina e di quello che sta mancando in questo momento: "Quello che manca di più è la mancanza del gioco. Italiano è stato coraggioso a mettere tutti gli attaccanti in campo, ma non si è visto nulla. Eravamo abituati ad altro. Ora come ora una squadra che gioca contro la Fiorentina lo vede che non riesce a segnare, quindi si mette in difesa, coprendosi bene, e li lascia fare. I viola adesso devono pensare solo a se stessi e cercare di ritrovarsi. Questa piazza è abituata a vedere la Fiorentina giocarsi obiettivi importanti, è normale che rumoreggi in queste situazioni".

Sulle mancanze e Jovic contro il Torino

"Torreira, e continuerò all'infinito a dirlo, è un giocatore che manca come il pane, così come Odriozola e Castrovilli, che quest'anno non c'è mai stato. A me il centrocampo troppo fisico non piace. Vorrei vedere uno forte fisicamente e capace di recuperare tanti palloni al fianco di uno con grandi qualità tecniche, come Barak o Bonaventura. Jovic? A me non è dispiaciuto quando entrato. Mi piace come gioca spalle alla porta, si vede qualcosa. Poi ovviamente ha sbagliato un gol colossale, ma io ripongo ancora fiducia in lui".