Giorgetti: “Amrabat? In quel ruolo è adattato. Ikoné rientrato nel tunnel”

Giorgetti sul ruolo di Amrabat

Redazione VN

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento della Fiorentina e della prestazione contro il Torino. Di seguito le sue parole: "Nella partita contro il Torino ho fatto fatica a dare una sufficienza a qualcuno. Tutti hanno svolto una prestazione modesta. Biraghi non si è visto, non ha aggiunto niente. La Fiorentina si è appiattita e uno come lui deve fare la differenza in queste situazioni. Il cambio a fine primo tempo potrebbe essere stato un modo per dimostrare a Terzic che in questa squadra può avere spazio anche lui, viste anche le tanti voci di mercato".

Su Amrabat e Ikoné — "Amrabat? Al Mondiale lo abbiamo visto in altre vesti. Qui è tornato a fare il regista orizzontale. Nel Marocco si dedicava quasi esclusivamente alla fase difensiva. Ti devi anche adattare al tipo di giocatori che hai in rosa. Per me se hai uno come lui, con caratteristiche specifiche, dovremmo trovare il modo per sfruttare meglio le sue qualità. Ikonè? Non so cos'altro aggiungere, perché se sbaglia una cosa si demoralizza immediatamente. Sembra rientrato nel metaforico tunnel. Il fatto che sia rimasto in campo per 90' mi ha sorpreso".

Sul mercato — "Dal mercato spero che arrivi qualcuno che la butti dentro. Jovic non ha fatto malissimo quando è entrato, ma non è quello di cui ha bisogno la Fiorentina in questo momento. Ai viola serve uno che dia delle garanzie. Zapata potrebbe essere una soluzione, visto che l'Atalanta sta cercando di girarlo in prestito in Premier e l'infortunio non è grave. Beto sarebbe perfetto, ma come sappiamo l'Udinese non fa sconti".