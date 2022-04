Rocio: “Fiorentina meno bella, ma più solida. Cabral? Mi aspetto di più”

L'opinione: "In undici contro dieci pensavo ci fosse più volontà di cercare il raddoppio"

"Mi aspettavo un altro gol dopo quello di Gonzalez, invece la Fiorentina ha gestito il minimo vantaggio. Da qualche partita la Fiorentina è meno bella da vedere, ma più solida difensivamente. Questa era una partita di vincere, anche per la sconfitta dell'andata, e i tre punti sono arrivati. Cabral? Ho visto dei miglioramenti, ma non una buona prova sotto il piano tecnico, mi aspetto di più; poi magari Sottil gliela passa, fa gol e allora i giudizi cambiano. Arbitraggio? Per una volta ci è andata bene... L'arbitro ha fatto scelte sbagliate e alla fine ha sbagliato tutto. Nico Gonzalez? Finalmente si è sbloccato! Ha esultato con rabbia, si vedeva che soffriva questo digiuno dal gol, ora speriamo possa continuare così".