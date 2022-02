Miglior incremento: Italiano meglio di Sousa e Montella, ma non di Prandelli

I raffronti tra i tecnici che hanno maggiormente incrementato il rendimento della Fiorentina rispetto agli stessi turni dell'anno precedente

I 17 punti in più rispetto alle prime 25 gare dello scorso campionato totalizzati attualmente dalla Fiorentina di Italiano (42 in totale) rappresentano il miglior incremento di punti di tutto il campionato rispetto a 12 mesi fa [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]. Si tratta di una quota importante, superiore a quella a cui arrivò Montella nel suo primo anno in viola nel 2012-13 con 42 punti dopo 25 partite (+11) e Sousa con 49 punti nel 2015-16 (+7), ma molto inferiore al memorabile +24 di Prandelli nel suo primo campionato gigliato nel 2005-06, quando, con 50 punti dopo 25 turni, aveva praticamente raddoppiato i punti rispetto alle stesse giornate dell'anno precedente.