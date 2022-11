Rocìo: “Castrovilli può coprire diversi ruoli. Jovic superiore a Cabral”

Sul rientro di Castrovilli e il mercato

"Dove potrebbe giocare Castrovilli? Quando c'era Ribery agiva molto sull'esterno, quindi potrebbe essere un rinforzo anche per quella zona di campo, oppure agire alle spalle della punta come Bonaventura. La Fiorentina ha veramente tante pedine a centrocampo. A gennaio probabilmente verranno mandati via Zurkowski e Bianco. Il secondo ha un assoluto bisogno di giocare, quindi sarebbe importante mandarlo in prestito per farlo crescere".