Dalla Polonia, piovono critiche su Zurkowski dopo il Cile

Quella giocata nella giornata di ieri dalla Polonia contro il Cile era solamente un'amichevole. Nonostante ciò, non sono mancate le critiche verso il centrocampista della Fiorentina, Szymon Zurkowski , per la sua prestazione. Anzi, qualcuno c'è andato giù pesante.

Partendo da Wojtek Papuga di TVP Sport, che scrive "Zurkowski ha fatto tutto bene in questa partita, tranne giocare a calcio", passando per Andrzej Twarowski di Viaplay che dice "Zurkowski ha giocato più minuti oggi (ieri ndr) che nella prima fase di stagione con la Fiorentina. Anche questo dimostra che fare il CT di una nazionale non è un lavoro facile". Per concludere con il commento di Michal Borkowski di Sports Channel "Il lato positivo è che Zurkowski era ovunque e ha fatto di tutto. Quello negativo è che ha fatto ben poco oltre a correre".