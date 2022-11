Sabiri a gennaio, la Fiorentina vuole chiudere: pronte delle contropartite

Secondo il Corriere Dello Sport, la Fiorentina sarebbe molto interessata a Abdelhamid Sabiri per gennaio. La società viola osserverà con attenzione il mondiale del Marocco, non solo per Amrabat ovviamente, ma appunto anche per il giocatore della Samp.Il fantasista ex Ascoli è un giocatore duttile, può giocare da mezzala nel 4-3-3, oppure nel 4-2-3-1, modulo ormai brevettato da Italiano, può far l'esterno. L'operazione potrebbe concludersi già a gennaio, per diversi motivi. Il primo è la necessità di far cassa della Samp, che valuta il ragazzo sui 10 milioni. Il secondo motivo sono i buoni rapporti che la Fiorentina ha con Michelangelo Minieri, il suo procuratore. Infine il giocatore ovviamente non disprezzerebbe un trasferimento in viola, vista la presenza del suo amico Amrabat. I 2 infatti, nella giornata di ieri, hanno postato sui social delle foto insieme sorridenti. Il quotidiano poi sottolinea come la Fiorentina potrebbe inserire delle contropartite che potrebbero interessare ai blucerchiati, come Zurkowski, Benassi o Maleh.