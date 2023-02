Rocio: “Atteggiamento diverso, ma niente azioni pericolose. Ikonè fa innervosire”

"Rispetto a Bologna si è visto un atteggiamento diverso, l'atteggiamento che si deve avere quando affronti la Juventus a Torino. Poi però le idee di gioco non sembrano chiare, quasi come se si giocasse... a caso. Non ricordo azioni pericolose durante la partite, non ho mai pensato 'ora si segna'. Non si crea né si finalizza e sta diventando un problema serio. Italiano le ha provato e le sta provando tutte, non sai cosa potrebbe fare ora. In questo momenti sono tutti colpevoli, così come nessuno lo è. Ikonè fa innervosire, fa spesso la scelta sbagliata, ieri ha giocato da 4,5".