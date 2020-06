Rizzoli risponde a Commisso: “Var a chiamata? Non toglierebbe le polemiche. Il rigore per la Lazio…”

Dopo le lamentele di Rocco Commisso, di fronte agli ennesimi episodi arbitrali quantomeno dubbi contro la Fiorentina, il designatore Nicola Rizzoli risponde così: “Commisso chiede il Var a chiamata? Potrebbe essere una cosa da considerare, non siamo contrari. Ma la scelta deve essere fatta dall’IFAB a livello mondiale e al momento non è un argomento in discussione. Non so se in questo modo si toglierebbero le polemiche” ha detto a Radio Rai. E poi nello specifico del rigore per la Lazio, aggiunge: “Il calcio non è una scienza esatta. Se guardiamo la dinamica dell’azione era difficilissimo dal campo vedere qualcosa di diverso nella dinamica dell’azione con il contatto tra Caicedo e Dragowski. C’è stata malizia dell’attaccante, il 99% degli arbitri avrebbe dato il rigore”. INTANTO IL CONTO DEI TORTI SALE…