“Rispettate la Fiorentina”: salgono a 10 i torti arbitrali in stagione

Dieci episodi controversi e incriminati, che pesano sulla stagione e sulla classifica viola. Tuttosport ripercorre i torti arbitrali subìti dalla Fiorentina quest’anno e che hanno fatto infuriare la dirigenza viola. Napoli, Verona, Lecce, Inter, Atalanta, ancora Inter (in Coppa Italia), Genoa, Juve e due volte Lazio. Gli sfoghi di Pradè, i dossier di Barone, le parole di Commisso: ma gli arbitri e il Var sbagliano ancora contro la Fiorentina. Contro i biancocelesti, pure all’andata non era andata benissimo, con il fallo di Lukaku su Sottil che aveva dato il via all’azione del definitivo 2-1. Quel giorno fu l’arbitraggio di Guida ad far infuriare il clan viola, stavolta Fabbri dà il via all’ennesimo sfogo. Nella speranza che le cose possano cambiare.