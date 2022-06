Risorse contenute e tanti acquisti da fare: Fiorentina, segui l’esempio di Mancini

Il ct della Nazionale, sia per necessità che per virtù, non ha timore nel lanciare giovani: perché non imitarlo?

Stefano Fantoni

Roberto Mancini sta indicando la via al calcio italiano: credere nei giovani, possibilmente convocabili in Nazionale. Un po' per necessità e un po' per virtù, il commissario tecnico sta inserendo nel gruppo azzurro molti elementi con poca o addirittura nessuna esperienza in Serie A, portandoli alla ribalta prima ancora dei club di appartenenza. E allora la domanda sorge spontanea: perché non provare a imitarlo?

La Fiorentina in questa calda estate di mercato dovrà muoversi tantissimo: tra mancati rinnovi, mancati riscatti e cessioni annunciate, serviranno tra i sei e gli otto volti nuovi da consegnare a Vincenzo Italiano. E, complice un tesoretto che si è rivelato decisamente meno corposo del previsto (e dello sperato), servirà tanto ingegno nell'allestire una squadra in grado di sostenere tre competizioni nel miglior modo possibile. Ecco allora che qualche risorsa può arrivare da quel famoso prodotto interno da poter finalmente sfruttare.

Ma passiamo ai nomi. In difesa ci sono Ranieri e Dalle Mura che possono fare comodo: il primo come laterale sinistro o centrale, il secondo invece da inserire nelle rotazioni al centro. Sulla corsia destra c'è il jolly Niccolò Pierozzi, capace di coprire la fascia sia da terzino che da centrocampista. Altro profilo duttile è Krastev, regista di centrocampo che Aquilani ha trasformato con successo in difensore centrale. A centrocampo poi non si possono non citare Bianco e Corradini, perni della Primavera viola, uno come tuttocampista e l'altro come regista. In attacco meritano di essere valutati Spalluto e Toci, centravanti in doppia cifra nella scorsa stagione tra C e Under 19, così come Agostinelli e Distefano, esterni dal potenziale ancora tutto da scoprire.

Sia chiaro: non stiamo sostenendo che la Fiorentina debba sostituire Odriozola con Pierozzi, Torreira con Corradini, Milenkovic con Dalle Mura. Ma, molto più semplicemente, prima di prendere il Kokorin o il Nastasic di turno, forse è meglio dare una occasione concreta a uno Spalluto o un Ranieri, che hai cresciuto in casa, non costa niente di cartellino, ha un ingaggio ridotto e, vista l'attenzione sul tema, commissioni inesistenti. Un modo di fare calcio che altrove, vedi Atalanta, ha prodotto dividendi enormi, in termini sportivi e economici. Dopo annate di semina nel settore giovanile, è giunto il momento di iniziare a raccogliere i frutti del lavoro.