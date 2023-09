Riscassi (Rai): “Atalanta top 4? Non esageriamo. Tra Gasp e Italiano un solo gap”

"Primi quattro posti per l'Atalanta? Oddio, non esageriamo... La Dea ha fatto molto bene nelle cessioni e negli acquisti, peccato che Touré si sia fatto male perché sarebbe servito moltissimo. Ci sono giocatori che se vanno in Nazionale e giocano aumentano l'autostima, se vanno e non giocano sono solo frustrati. Italiano e Gasperini sono due allenatori che puntano più all'attacco che alla difesa, non giocano mai per lo 0-0. Non puoi fermarti sul 2-0, perché queste squadre ti riprendono appena cala il tuo ritmo. Gasperini rispetto a Italiano è arrivato a Bergamo con un bel po' di esperienza in più, aveva allenato il Genoa di Milito e Thiago Motta, aveva fatto qualche mese all'Inter. Per Italiano è la prima avventura di alto livello, io mi auguro che quest'anno il cammino europeo della Fiorentina sia più semplice. Le seconde squadre? L'Atalanta ci ha puntato tantissimo, prima mandava i giocatori in prestito e a volte non hai la sicurezza che vengano fatti giocare. Penso che per la Fiorentina, con il settore giovanile che si ritrova, sarebbe un meccanismo necessario. Le critiche di Maehle e Demiral? Mah, Malinovskyi, un altro che se n'è andato, non ne ha parlato che bene. Piace o non piace, ma trasforma le squadre e trasforma i giocatori".