Ripa sicuro: “Se la Fiorentina avesse 27 punti Prandelli schiererebbe la difesa a 4”

L’ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato ai microfoni di Lady Radio commentando l’attualità di casa Fiorentina:

Le critiche ci vogliono, anche questo è il bello del calcio. Il problema della Fiorentina è che oggi se si fa male Vlahovic, manca la punta di riserva, aspettando Kokorin. Il russo sarà pronto per marzo. Ieri ho visto una delle partite migliori, ma arrivando al dunque si vede che la Fiorentina fatica a fare gol, e non è un caso se è il secondo peggior attacco. Per caratteristiche non è un subentrante, ha bisogno di tempo per poter lavorare con la squadra. La preoccupazione era dal punto di vista fisico, col Benevento ricordo che la squadra andava a due all’ora, mentre questo aspetto è cambiato e la cosa può far ben sperare. Manca un po’ chi salta l’uomo, anche se vedo Bonaventura in crescita. Doveva creare un certo modo di approcciarsi in campo, e sono convinto che la squadra avesse 27 punti, starebbe già giocando con la difesa a quattro