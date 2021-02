Il commento: “Fiorentina, c’è chi fa peggio. Ma fino a quando?”

Sul Corriere Fiorentino troviamo un fondo di Sandro Picchi, che analizza la crisi di risultati dei viola a partire dai cambi, indovinati da Ranieri e tardivi di Prandelli, che hanno deciso il risultato. Ma non solo, perché oltre alla sfortuna e alle debolezze difensive, “la Fiorentina ha perso la partita senza tuttavia compromettere più di tanto la sua posizione in classifica, o meglio il suo vantaggio sulla terzultima”. L’ex Muriel ha inchiodato il Cagliari, che resta a -7. Un dato incoraggiante, ma la domanda è: “Quanto potrà ancora continuare la squadra viola a campare sulle sue disgrazie accompagnate dalle disgrazie altrui?” La prossima gara sarà contro lo Spezia rivelazione, che ha battuto il Milan e gioca un calcio invidiabile grazie a Italiano, che ha rivitalizzato anche due ex viola come Saponara e Agudelo.

“Sconfitta figlia del mercato di gennaio. La squadra ne è uscita più povera”