Ripa: “Il gioco di Prandelli è uno spettacolo, Commisso ha portato ottimismo ma…”

L’ex Team Manager della Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato al Brivido Sportivo:

“Prandelli era la scelta migliore per far riacquisire autostima alla squadra. Ha carica umana, è preparato tecnicamente e tatticamente, ama Firenze ed abita qui. Ai tempi giocava 4-3-3 che diventava 4-3-2-1. La rosa è forte, il centrocampo è importante. Prandelli ricerca sempre un gioco divertente, è uno spettacolo. Il ricordo più bello? Le partite contro il Liverpool e la qualificazione in Europa dopo la penalizzazione di 15 punti. C’era il rischio che andasse tutto male, ma ci ha messo la faccia e facemmo una stagione memorabile. Commisso? Ha portato entusiasmo e ottimismo. Sulle strutture sta facendo un gran lavoro, ma i risultati devono andare di pari passo”.

AHI MILAN, SI FA MALE LEAO: OUT CONTRO LA FIORENTINA