Qui Milan, Leao si è fatto male in Nazionale. Salta anche la Fiorentina

Durante l’incontro di ieri con la nazionale portoghese Under 21, Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo, si legge su Milan News, verrà effettuato fra 10 giorni per valutare ulteriormente l’infortunio.

Il portoghese salterà sicuramente le prossime tre partite contro Napoli, Lille e Fiorentina, prima di effettuare nuovi controlli. Brutta tegola per la squadra rossonera, in quanto Leao prima di recarsi in Nazionale era uno dei giocatori più in forma del Milan. Al suo posto troverà sicuramente spazio l’ex viola Ante Rebic.

