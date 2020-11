Dal Brasile insistono: Fiorentina su Ramon Cesar, “il nuovo Felipe Melo”. Il costo…

Dopo le voci di qualche giorno fa, in Brasile si torna a parlare di Ramon Cesar (SCHEDA) in ottica Fiorentina. Secondo quanto riporta uol.com.br, il centrocampista classe 2002 del Palmeiras e del Brasile U20, soprannominato “il nuovo Felipe Melo” in madrepatria, è stato recentemente sondato dagli uomini mercato viola. Il contratto del centrocampista scadrà nel 2022 ma comprende una clausola rescissoria valida per gli eventuali acquirenti esteri pari a 8 milioni di euro.