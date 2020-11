Occhi in Brasile: la Fiorentina sul nuovo Felipe Melo

Nome nuovo in ottica mercato della Fiorentina. Come riportato da TMW, il club viola avrebbe osservato recentemente Ramon Cesar (la scheda di tuttitalenti), mediano brasiliano classe 2002 in forza al Palmeiras. Il giocatore, che avrebbe già strappato consensi positivi, piace anche alla Roma. In patria è considerato l’erede di Felipe Melo. A gestirlo è l’agenzia Rosa Gold in collaborazione con Promoesport.